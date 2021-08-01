Грузинских спортсменов лишили аккредитаций из-за нарушений на Олимпиаде в Токио

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Грузинские спортсмены оказались лишены аккредитаций из-за выявленных нарушений на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил исполнительный директор оргкомитета Игр Тосиро Муто.
Как пишет РИА Новости, грузинские спортсмены покинули пределы олимпийской деревни.
"Это серьезное нарушение правил плейбука", – пояснил Муто.
Он заявил, что спортсмены из Грузии объяснили свое нарушение желанием посмотреть местные достопримечательности.
"Посольство Грузии уже опубликовало извинения", – добавил Муто.
Ранее глава антидопингового агентства США Трэвис Тайгарт потребовал от Международного олимпийского комитета обнародовать результаты тестов на допинг спортсменов из России. Кроме того, он раскритиковал решение МОК об участии российских спортсменов на Олимпиаде в Токио.
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