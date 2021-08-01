Белорусскую спортсменку пытаются насильно вывезти с Олимпиады в Токио и отправить в Минск

Фото: http://instagram.com/kristi_timanovskaya
Белорусскую легкоатлетку Кристину Тимановскую пытаются насильно вывезти из Токио в Минск, лишая возможности участвовать в Олимпиаде, сообщает "Белорусский фонд спортивной солидарности".
Отмечается, что представители белорусской НОК намерены депортировать 24-летнюю спортсменку. Они объясняют это проблемами с эмоционально-психологическим состоянием девушки. Ей уже купили билеты и насильно с вещами доставили в аэропорт. Там Тимановскую встретили волонтеры и полиция для решения ситуации.
Ранее легкоатлетка в социальных сетях выражала недовольство по поводу решений тренерского штаба. Ее без спроса включили в состав эстафеты 4x400 метров, несмотря на то, что Тимановская специализируется в беге на коротких дистанциях и никогда не бегала 400 метров.
Спортсменка должна была бежать на дистанции 200 метров на Олимпиаде 2 августа, но выйдет ли спортсменка пока неизвестно.
Ранее грузинские спортсмены оказались лишены аккредитаций из-за выявленных нарушений на Олимпийских играх в Токио. Об этом заявил исполнительный директор оргкомитета Игр Тосиро Муто. Спортсмены покинули пределы олимпийской деревни.
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