Российская спортсменка по прыжкам в длину Клишина получила травму и не прошла в финал ОИ

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Российская спортсменка по прыжкам в длину Дарья Клишина получила травму и не смогла пройти в финал Олимпийских игр в Токио.

Уточняется, что в первых двух попытках утренней квалификации Клишина совершила заступ. Третью попытку спортсменка прервала из-за повреждения ноги.

Ранее российские спортсменки Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях. Россиянки победили француженок со счетом 45:41.

До этого российские спортсменки стали призерами ОИ в стрельбе из винтовки из трех положений. Юлия Зыкова и Юлия Каримова завоевали серебро и бронзу, уступив швейцарке Нине Кристен.