Российские саблистки завоевали золото в олимпийском командном турнире

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Российские спортсменки Софья Великая, Ольга Никитина, София Позднякова и Светлана Шевелева завоевали золото в командном турнире по фехтованию на саблях на Олимпийских играх в Токио.

Россиянки победили француженок со счетом 45:41. Командное золото в женской сабле стало для делегации спортсменов ОКР одиннадцатым на Олимпиаде в Токио.

Ранее российская саблистка София Позднякова завоевала золотую медаль в индивидуальном турнире по фехтованию на Олимпийских играх в Токио, одолев в финале другую россиянку – Софью Великую. Решающий поединок завершился со счетом 15:11.

