Полиция Японии заявила об отсутствии Тимановской в аэропорту Ханэда

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Полиция Японии сообщила, что белорусская спортсменка Кристина Тимановская не находится в полицейском участке токийского аэропорта Ханэда. Об этом пишет ТАСС.

Как рассказал депутат японского парламента от Конституционно-демократической партии Тайга Исикава, об отсутствии Тимановской в аэропорту ему сообщил заместитель местного отделения полиции.

"Однако полиция не сказала, была ли она здесь и когда покинула участок", – отметил депутат.

Исикава заявил, что не доверяет информации от полицейских. Он подчеркнул, что не может гарантировать достоверность этих данных.

Депутат добавил, что намерен добиться встречи со спортсменкой.

"Я буду требовать, чтобы ее не передавали белорусской стороне", – заключил политик.

31 июля Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что было принято решение отстранить Тимановскую от участия в соревнованиях в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Позднее спортсменку попытались насильно вывезти с Олимпиады в Токио и отправить в Минск.

Сама Тимановская позднее заявила, что намерена просить убежище в Европе, поскольку опасается за свою судьбу в случае возвращения в Белоруссию.