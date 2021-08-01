МОК ждет объяснений от НОК Белоруссии по поводу инцидента с легкоатлеткой Тимановской

19:50
Фото: instagram.com/kristi_timanovskaya
Международный олимпийский комитет совместно с Оргкомитетом Токио-2020 изучают ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской и ждут объяснений произошедшего от НОК Белоруссии, сообщает пресс-служба МОК.
Кристина Тимановская должна была представлять Белоруссию в эстафетах на дистанциях 100 и 200 метров. Однако из-за отстранения от участия в эстафете 4х400 метров двух белорусских атлеток, у которых не было отсутствия требуемого количества допинг-проб, тренерский штаб принял решение задействовать в соревновании Тимановскую.
Девушка раскритиковала такое решение наставников в соцсетях, поскольку бегает только на короткие дистанции и к большим не готовилась. Она также отметила, что ее мнением тренерский штаб не интересовался.
31 июля Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что было принято решение отстранить Тимановскую от участия в соревнованиях в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Позднее спортсменку попытались насильно вывезти с Олимпиады в Токио и отправить в Минск.
Сама Тимановская позднее заявила "Еврорадио", что намерена просить убежище в Европе. А вместе с тем она обратилась к МОК с просьбой помочь ей в сложившейся ситуации.
Ранее стало известно, что Оргкомитет Олимпиады в Токио расследует алкогольную вечеринку с участием спортсменов и официальных представителей делегаций. Она прошла 30 июля в олимпийской деревне на открытом воздухе и с нарушением противоковидных ограничений.
В МОК изучают ситуацию с белорусской легкоатлеткой Тимановской
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