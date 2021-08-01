Глава МИД Чехии предложил визу белорусской спортсменке Тимановской

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Министр иностранных дел Чехии Якуб Кулганек заявил, что власти страны готовы помочь белорусской легкоатлетке Кристине Тимановской в получении визы. Об этом сообщает RT.

"Я считаю скандальной ситуацию вокруг белорусской спринтерки Кристины Тимановской. Чехия готова помочь. Мы предлагаем ей визу для въезда на территорию [cтраны], чтобы она могла подать заявку на международную защиту вместе с нами", – сказал Кулганек.

Он отметил, что посольство Чехии в Токио также готово предоставить спортсменке всю необходимую помощь.

31 июля Национальный олимпийский комитет Белоруссии объявил, что было принято решение отстранить Тимановскую от участия в соревнованиях в связи с ее эмоционально-психологическим состоянием. Позднее спортсменку попытались насильно вывезти с Олимпиады в Токио и отправить в Минск.

Сама Тимановская позднее заявила, что намерена просить убежище в Европе, поскольку опасается за свою судьбу в случае возвращения в Белоруссию.

