Мужчина проник на территорию посольства США в Москве в поисках политического убежища

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Неадекватный мужчина проник на территорию посольства США в центре столицы. Об этом сообщает Агентство "Москва".

Служба безопасности посольства смогла оперативно задержать нарушителя. Он пояснил, что намеревался просить политическое убежище в Соединенных Штатах.

При этом сотрудники службы отметили, что мужчина вел себя неадекватно. Им удалось выяснить, что задержанный состоит на учете в психоневрологическом и наркологическом диспансерах. На данный момент он доставлен в психиатрическую больницу.

6 июня неизвестный мужчина проник на территорию посольства США в Москве. 33-летний нарушитель сумбурно отвечал на вопросы правоохранителей и рассказывал о зреющем вселенском заговоре.

Позже мужчину доставили в отделение полиции и направили в психиатрическую больницу для лечения.