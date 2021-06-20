У здания посольства Туркменистана находящийся на дежурстве полицейский покончил с собой

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

У здания посольства Туркменистана с собой покончил дежуривший там полицейский, сообщает ТАСС.

О случившемся в правоохранительные органы сообщили очевидцы. Прибывшие в Филипповский переулок, 22, сотрудники полиции обнаружили в пункте постовой охраны тело находившегося на службе старшего лейтенанта полиции.

По данному факту проводится проверка. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Сотрудники полиции ранее задержали мужчину, который угрожал самоубийством после ДТП.