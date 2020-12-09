Полицейские предотвратили самоубийство водителя после аварии на ТТК

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

Сотрудники полиции смогли предотвратить самоубийство водителя "Газели", которое он хотел совершить после ДТП на Третьем транспортном кольце, сообщает ТАСС.

В заторе белая "Газель" въехала в Audi. На место происшествия приехала полиция. Когда сотрудник ГИБДД попросил водителя грузовика предъявить документы, тот заблокировал обе двери и стал грозиться покончить с собой.

В результате полицейским удалось вытащить его из автомобиля. Мужчину задержали. Правоохранители установят мотивы его действий.