На ТТК водитель после ДТП угрожает суицидом

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

На Третьем транспортной кольце водитель после ДТП угрожает суицидом, передает телеканал Москва 24.

По предварительным данным, белая "Газель" въехала в Audi. На место происшествия приехала полиция. Когда один из сотрудников правоохранительных органов попросил водителя "Газели" предъявить документы, тот закрылся в машине.

Подробности случившегося уточняются.

Ранее на юго-востоке Москвы двух пешеходов, переходивших дорогу по нерегулируемому переходу, сбила машина. Инцидент произошел на Ставропольской улице.