Машина и грузовой поезд столкнулись на переезде в Подмосковье

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Машина и грузовой поезд столкнулись в районе станции Авиационная Павелецкого направления Московской железной дороги (МЖД). Причиной ДТП стало нарушение правил дорожного движения, сообщает пресс-служба магистрали.

Авария произошла ночью на железнодорожном переезде. По предварительным данным, в результате происшествия никто не пострадал. Ситуация не повлияла на движение других поездов.

В МЖД напомнили водителям о необходимости неукоснительно соблюдать правила дорожного движения при пересечении железнодорожных переездов.

Ранее машина скорой помощи столкнулась с легковым авто напротив кинотеатра "Космос" на проспекте Мира. Двое специалистов скорой помощи получили травмы, их госпитализировали.