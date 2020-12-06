Скорая перевернулась после столкновения с легковушкой на северо-востоке Москвы

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Карета скорой помощи столкнулась в легковым авто на северо-востоке столицы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

ДТП произошло напротив кинотеатра "Космос" на проспекте Мира. Сообщается, что машина скорой столкнулась с автомобилем Lexus и перевернулась. Известно, что двое специалистов скорой помощи получили травмы, их госпитализировали.

"Из-за ДТП перекрыты две полосы дороги в сторону центра", – добавляет источник в экстренных службах.

Ранее авария с участием легковушки и самосвала произошла на юге столицы. Автомобили столкнулись на перекрестке на улицы Южнобутовская.