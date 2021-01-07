В Москве 15-летняя девушка покончила с собой

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Под окнами жилой многоэтажки на севере Москвы обнаружили тело 15-летней школьницы, которая, по предварительным данным, совершила суицид. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

"Тело школьницы было обнаружено под окнами жилого дома в Северном административном округе Москвы. Предположительно, девочка покончила с собой", – сказал источник.

Как сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК по Москве Юлия Иванова, следователи по данному факту возбудили уголовное дело по статье 110 УК РФ "Доведение до самоубийства".

Ранее четыре человека стали жертвами пожара в квартире многоэтажного жилого дома на западе столицы.

ЧП произошло на Беловежской улице, доме 39, корпусе 5. Речь идет о 22-этажном жилом доме. Огонь вспыхнул на седьмом этаже. Площадь пожара составила три квадратных метра.