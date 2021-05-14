Россия отложит запрет на наем местных граждан посольством США

Фото: Москва 24

Власти РФ намерены отложить запрет на наем местных граждан посольством США. Об этом сообщается на сайте дипмиссии.

"Российское правительство проинформировало посольство США о намерении отложить введение запрета на наем местных граждан", – отмечается в сообщении.

Там также указано, что ряд постоянных консульских услуг для американцев из России будет продлен. Так, американские граждане все еще смогут оформить заявку на перевыпуск паспортов или на выдачу свидетельства о рождении.

Ранее стало известно, что американское посольство в Москве прекратит выдачу неиммиграционных и недипломатических виз в связи с введенными российскими властями ограничениями. Также посольство сократит количество предоставляемых консульских услуг.

Кроме того, диппредставительство проведет сокращение штата на 75% в связи с запретом на наем иностранных сотрудников.