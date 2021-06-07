Неизвестный мужчина проник на территорию посольства США в РФ

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Неизвестный мужчина проник на территорию посольства США в Москве, после чего его задержали и передали российской стороне. Об этом сообщает РИА Новости.

"Вчера вечером злоумышленник проник на территорию посольства, он был оперативно задержан сотрудниками службы безопасности и передан российским властям", – проинформировал представитель американской дипмиссии.

Ранее сообщалось, что власти РФ намерены отложить запрет на наем местных граждан посольством США.

Уточняется, что ряд постоянных консульских услуг для американцев из России будет продлен. Так, американские граждане все еще смогут оформить заявку на перевыпуск паспортов или на выдачу свидетельства о рождении.