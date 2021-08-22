Японская сторона отказала предоставлять данные о россиянине, попросившем убежище

10:46
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Япония отказала России в предоставлении официальной информации о мужчине, который якобы приплыл с Кунашира на Хоккайдо и попросил убежища, сообщает российское генконсульстве в Саппоро на своей странице в Facebook.
"Полиция утверждает, что им ничего не известно, поскольку иностранец передан в отделение иммиграционной службы Японии в Саппоро", – сказано в посте.
Представители дипмиссии также уточняют, что и управление безопасности на море заявляет о полном отсутствии данных.
"Начальник отдела иммиграционного контроля саппоровского отделения иммиграционной службы Японии, в ведении которого находится дело, объясняет невозможность сотрудничества с российским генконсульством отсутствием указаний руководства в Токио, а также неподтвержденным гражданством этого человека. Начальник отдела России МИД Японии отсылает нас в иммиграцию Саппоро. Круг замкнулся", – написали российские дипломаты.
В генконсульстве отмечают, что со своей стороны Россия хочет добиться от японских властей информации, а также провести встречу c этим человеком, если его российское гражданство подтвердится.
О том, что мужчина приплыл с курильского острова Кунашир в Японию ради политического убежища, стало известно 21 августа. По сообщениям РИА Новости со ссылкой на источник в администрации Южно-Курильского городского округа, россиянин родился в Удмуртии, а на Кунашире прожил три года. В море он вышел еще 17 августа, спустя два дня его задержали японские пограничники. В настоящее время сотрудники иммиграционной службы устанавливают его личность и гражданство.
По информации японских СМИ, мужчине 38 лет, с собой у него российское водительское удостоверение. Также уточнялось, что на Хоккайдо он приплыл на резиновой лодке. Расстояние между Кунаширом и японским островом – примерно 20 километров.
Ранее стало известно, что Евросоюз рассмотрит возможность предоставления политического убежища белорусской спортсменке Кристине Тимановской, которая отказалась возвращаться в республику. Об этом заявил госсекретарь при МИД Франции Клеман Бон.
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