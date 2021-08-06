Суд в Австрии приговорил к пожизненному заключению убийцу выходца из России

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Суд австрийского города Корнойбург приговорил Сарали А., обвиняемого в убийстве выходца из России чеченского происхождения Мартина Бека, к пожизненному лишению свободы. Об этом сообщает портал OE24.

Подсудимый, чья фамилия не раскрывается, был признан виновным на заседании суда в пятницу, 6 августа.

По информации издания, приговор о пожизненном заключении не является окончательным и может быть обжалован.

Выходец из Чечни Мартин Бек (Мамихан Умаров) был убит 4 июля 2020 года в городе Герасдорф, находящемся рядом с Веной.

В Австрии 43-летний мужчина просил политического убежища. Сообщалось, что его убийца, также гражданин России, был найден и задержан в городе Линц.