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Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство россиянина в Австрии, сообщает RT.

Выходца из Чечни Мартина Бека убили 4 июля. Об этом рассказала представитель прокуратуры Корнойбурга Фридрих Кель.

Кадыров заявил, что наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене, и снова убедился в предвзятости информационной машины, раскрутившей версию о его причастности к произошедшему. При этом он подчеркнул, что никаких официальных заявлений следственных органов не было.

По мнению главы Чечни, убитый и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России и, в частности, его самого.

Ранее стало известно, что в городе Герасдорф, находящемся рядом с Веной, убит 43-летний проситель убежища. В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца.

Позже представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер заявила, что было второе задержание после убийства россиянина под Веной. Подробности следственных действий сейчас не уточняются.