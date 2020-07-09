10:42
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров прокомментировал убийство россиянина в Австрии, сообщает RT.
Выходца из Чечни Мартина Бека убили 4 июля. Об этом рассказала представитель прокуратуры Корнойбурга Фридрих Кель.
Кадыров заявил, что наблюдал, как развиваются слухи вокруг событий в Вене, и снова убедился в предвзятости информационной машины, раскрутившей версию о его причастности к произошедшему. При этом он подчеркнул, что никаких официальных заявлений следственных органов не было.
По мнению главы Чечни, убитый и другие блогеры, зарабатывающие на идее псевдопатриотизма, стали и станут жертвами спецслужб, работающих против России и, в частности, его самого.
Ранее стало известно, что в городе Герасдорф, находящемся рядом с Веной, убит 43-летний проситель убежища. В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца.
Позже представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер заявила, что было второе задержание после убийства россиянина под Веной. Подробности следственных действий сейчас не уточняются.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».