В Австрии застрелили просителя убежища из России

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Гражданина России застрелили в субботу в городе Герасдорф около Вены. Об этом сообщили ТАСС в австрийской полиции.

Отмечается, что был убит 43-летний проситель убежища. В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца.

Он также оказался российским гражданином. В полиции не смогли предоставить информацию о национальности участников происшествия.

Правоохранительные органы начали расследование, на месте происшествия работают криминалисты.

Посла России Сергея Нечаева ранее вызвали в МИД Германии из-за убийства гражданина Грузии в Берлине.