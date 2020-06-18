Посла России вызвали в МИД Германии из-за убийства гражданина Грузии в Берлине

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Посол России в Берлине Сергей Нечаев приглашен в МИД ФРГ для изложения ему германской позиции по делу об убийстве грузина в Берлине. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД Германии Хайко Мааса.

"Мы сегодня пригласили снова российского посла для разговора в МИД, чтобы недвусмысленно изложить российской стороне нашу позицию. Федеральное правительство определенно оставляет за собой новые меры в этом случае", – сказал Маас.

Министр назвал убийство в Тиргартене "чрезвычайно отягчающим происшествием", которое должно быть "всеобъемлющим образом расследовано и решено органами юстиции и судами путем вердикта".

"Что касается подозрения влияния российских органов, которое было подтверждено генеральным прокурором, мы уже отреагировали еще в начале расследования убийства в Тиргартене и из-за недостаточного сотрудничества российских органов в этой связи выслали сотрудников российского посольства", – сказал Маас.

Ранее Генпрокуратура Германии направила в суд дело россиянина, обвиняемого в убийстве гражданина Грузии в Берлине летом 2019 года. По версии следствия, некий Вадим К., также известный как Вадим С., получил задание о его ликвидации от российских госведомств.

В ведомстве сообщили, что убитый ранее участвовал в боевых действиях в Чечне с 2000 по 2004 год. В 2015 году он уехал из Грузии и прибыл в Германию, где искал убежище.

В августе 2019 года в Берлине был убит 40-летний гражданин Грузии. Преступник выстрелил в свою жертву, после чего выбросил оружие в реку и попытался скрыться. Через несколько дней полиция задержала россиянина, которого подозревают в совершении преступления. В настоящее время мужчина находится в СИЗО.

Владимир Путин отмечал, что убитый в Берлине гражданин Грузии был одним из организаторов взрывов в московском метро. По его словам, "это человек, который принимал активное участие в боевых действиях на стороне сепаратистов на Кавказе". Он напомнил, что только в одном из организованных им терактов погибли 98 человек.

