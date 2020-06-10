ФСБ ликвидировала мастерскую по изготовлению оружия в Хабаровском крае

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Фото: Москва 24
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность мастерской по изготовлению оружия в Хабаровском крае. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу краевого УФСБ.
Известно, что по факту произошедшего задержан 39-летний житель города Комсомольск-на-Амуре. Операция была проведена сотрудникам ФСБ в мае текущего года.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками УФСБ было установлено, что действуя в составе группы, указанный гражданин РФ организовал мастерскую по модернизации оружия из охолощенных образцов в боевые аналоги с целью их дальнейшей реализации", – сообщает пресс-служба ведомства.
Уточняется, что у мужчины нашли три пистолета и автомат. Оружие было переделано для стрельбы боевыми боеприпасами. Кроме того, обнаружено свыше 1 тысячи патронов различного калибра, которые изготовили кустарным способом. Также изъято оборудование для производства оружия и боеприпасов.
"Согласно проведенным экспертизам, изъятое оружие и боеприпасы признаны боевыми и пригодными для стрельбы", – подтвердили в УФСБ.
По факту случившегося открыто уголовное дело. Ведется следствие.
Ранее в Москве сотрудники ФСБ задержали троих участников наркогруппировки. У подозреваемых было изъято 34,7 килограмма кокаина. Им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
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