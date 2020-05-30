Режим КТО ввели в Ингушетии

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В Ингушетии ввели режим контртеррорестической операции. Он действует на территории города Сунжа, передает ТАСС.

"В целях пресечения террористических актов и преступлений террористической направленности начальником УФСБ России по Республике Ингушетия генерал-майором Чернышевым С. А. принято решение о проведении с 14:30 30 мая 2020 года контртеррористической операции на территории города Сунжа", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи с этим было ограничено передвижение на улице Чкалова, улице Плиева, улице Дружбы, улице Висаитова, улице Южная, улице Гарданова и на границах населенного пункта.

В настоящее время на данной территории ведется боестолкновение. Другие подробности не приводятся.

Ранее боевики были нейтрализованы в Екатеринбурге. Отмечалось, что злоумышленники готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности. Для проведения операции по ликвидации злоумышленников в городе также был введен режим КТО.