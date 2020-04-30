Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ

Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъем"

Боевики, нейтрализованные в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России террористической организации ИГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАК.

Отмечается, что злоумышленники готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности.

В НАК рассказали, что частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района Екатеринбурга, в котором укрывались трое бандитов, заблокировали. На предложение сдаться властям боевики открыли огонь.

Силами спецназа ФСБ России их нейтрализовали. На месте перестрелки обнаружили готовое к применению СВУ, оружие и боеприпасы.

Жителей близлежащих домов эвакуировали. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.

В районе проведения КТО проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

Ранее стало известно, что в результате проведенной операции сотрудникам ФСБ удалось ликвидировать троих боевиков, причастных к террористической деятельности. По информации ведомства, злоумышленники занимались подготовкой терактов.

На территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области был введен режим контртеррористической операции. После ликвидации боевиков его сняли.