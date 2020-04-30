Нейтрализованные в Екатеринбурге боевики были сторонниками ИГ

09:07
Фото: скриншот видео телеграм-канала "Подъем"
Боевики, нейтрализованные в Екатеринбурге, были сторонниками запрещенной в России террористической организации ИГ, сообщает РИА Новости со ссылкой на НАК.
Отмечается, что злоумышленники готовились к совершению резонансных преступлений террористической направленности.
В НАК рассказали, что частный одноэтажный дом на территории Чкаловского района Екатеринбурга, в котором укрывались трое бандитов, заблокировали. На предложение сдаться властям боевики открыли огонь.
Силами спецназа ФСБ России их нейтрализовали. На месте перестрелки обнаружили готовое к применению СВУ, оружие и боеприпасы.
Жителей близлежащих домов эвакуировали. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди сил правопорядка нет.
В районе проведения КТО проводятся необходимые оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.
Ранее стало известно, что в результате проведенной операции сотрудникам ФСБ удалось ликвидировать троих боевиков, причастных к террористической деятельности. По информации ведомства, злоумышленники занимались подготовкой терактов.
На территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области был введен режим контртеррористической операции. После ликвидации боевиков его сняли.
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