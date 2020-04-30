В Екатеринбурге после ликвидации боевиков сняли режим КТО

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В Екатеринбурге сняли режим контртеррористической операции после ликвидации боевиков. Об этом проинформировали в пресс-службе УФСБ России по Свердловской области.

Ограничения ранее были введены на территории Чкаловского района Екатеринбурга и Арамильского городского округа Свердловской области.

"Специальные меры и временные ограничения, введенные в период проведения контртеррористической операции, снимаются", – передает РИА Новости сообщение пресс-службы ведомства.

В результате проведенной операции сотрудникам ФСБ удалось ликвидировать троих боевиков, причастных к террористической деятельности. По информации ведомства, злоумышленники занимались подготовкой терактов.

Уточнялось, что на месте проведения операции были найдены оружие и боеприпасы.

Ранее в Мурманске нейтрализовали готовившего теракт человека. Сообщалось, что у подозреваемого были найдены самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы.

27 марта ФСБ пресекла готовившийся теракт в Краснодаре. Сотрудники федеральной службы безопасности обнаружили в автомобиле задержанного 27-летнего россиянина самодельное взрывное устройство.