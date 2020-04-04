Планировавшего теракт бандита нейтрализовали в Мурманске

Фото: ТАСС/Виталий Невар

В Мурманске нейтрализовали бандита, который намеревался совершить террористический акт. У него нашли самодельное взрывное устройство, оружие и боеприпасы, проинформировали в центре Национального антитеррористического комитета.

"Органами ФСБ России было установлено местонахождение вооруженного бандита, планировавшего совершить теракт. При попытке его задержания бандит открыл огонь по сотрудникам спецназа и был нейтрализован", – приводит РИА Новости сообщение НАК.

Выяснилось, что бандит является членом ИГИЛ (террористической организации, запрещенной в РФ). Он планировал совершить теракт и скрыться в странах Ближнего Востока.

Отмечается, что в результате спецоперации никто из правоохранителей не пострадал.

Накануне теракты удалось предотвратить в Ставрополье и ХМАО. Бандиты планировали там нападения на полицейских и совершение террористических акций при массовом скоплении людей.