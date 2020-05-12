ФСБ пресекла теракт в Тверской области

Фото: ФСБ

ФСБ России предотвратила теракт, готовившийся в Тверской области, передает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей.

Сообщается, что в городе Кимры был задержан гражданин 2001 года рождения, который причастен к подготовке поджогов зданий органов власти. Кроме того, его подозревают в вооруженных нападениях на сотрудников полиции и госслужащих.

У задержанного были изъяты переделанный под боевой травматический пистолет, самодельные боеприпасы, самодельные зажигательные устройства, холодное оружие и средства связи.

Помимо этого, правоохранители изъяли записи, в которых содержались данные о готовящемся преступлении.

Ранее троих боевиков ликвидировали в ходе контртеррористической операции в Екатеринбурге. На месте проведения операции были найдены оружие и боеприпасы.