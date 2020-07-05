Полиция Австрии рассказала о втором задержании после убийства гражданина России

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Представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер заявила, что было второе задержание после убийства россиянина под Веной. Подробности следственных действий сейчас не уточняются, передает РИА Новости.

Известно, что до этого просителя убежища из РФ убили вечером 4 июля в городе Герасдорф, находящемся рядом с Веной. Подозреваемый, который также гражданин России, был задержан.

Согласно сведениям австрийской газеты Österreich, стрелявший и убитый могли быть выходцами из Чечни. Однако сотрудники правоохранительных органов Австрии это пока не подтвердили.

Ранее говорилось, что убит 43-летний проситель убежища. В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца. На место происшествия прибыли криминалисты.