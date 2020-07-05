Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

В мире

17:43

Полиция Австрии рассказала о втором задержании после убийства гражданина России

за рубежом происшествия

Фото: AP Photo/Rick Rycroft

Представитель полиции земли Нижняя Австрия Соня Штаммингер заявила, что было второе задержание после убийства россиянина под Веной. Подробности следственных действий сейчас не уточняются, передает РИА Новости.

Известно, что до этого просителя убежища из РФ убили вечером 4 июля в городе Герасдорф, находящемся рядом с Веной. Подозреваемый, который также гражданин России, был задержан.

Согласно сведениям австрийской газеты Österreich, стрелявший и убитый могли быть выходцами из Чечни. Однако сотрудники правоохранительных органов Австрии это пока не подтвердили.

Ранее говорилось, что убит 43-летний проситель убежища. В ходе розыска в городе Линц был задержан предполагаемый убийца. На место происшествия прибыли криминалисты.

Читайте также

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать