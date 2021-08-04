Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Белоруссию

Фото: instagram.com/_maksimava_yana
Легкоатлетка из Белоруссии Яна Максимова, выступающая в многоборье, сообщила, что не вернется на родину после инцидента с бегуньей Кристиной Тимановской.
"Долго думая и размышляя, мы приняли решение не возвращаться в Белоруссию. <...> Очень надеюсь, что моя спортивная карьера продолжится и у меня будет возможность тренироваться и выступать, готовиться к следующим Олимпийским играм", – написала Максимова на своей странице в Instagram.
Спортсменка вместе с мужем проживает в Германии. В июне она выиграла Кубок Белоруссии, но на Игры в Токио не поехала, поскольку не выполнила олимпийский квалификационный норматив.
Ранее бегунья Тимановская, выступающая на Олимпиаде, раскритиковала в социальных сетях решение тренерского штаба по эстафете 4x400 метров. Спортсменку включили в состав команды для забега, однако, по ее словам, не предупредили об этом.
Замена в эстафете, как заявила легкоатлетка, потребовалась в связи с недопуском ранее заявленных бегуний. В результате Тимановская приехала в аэропорт и обратилась в полицию.
Позднее она объяснила конфликт с руководством делегации своей страны на Олимпиаде в Токио эмоциональным напряжением, вызванным участием в соревнованиях.
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