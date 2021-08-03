Муж Тимановской рассказал о связях с оппозицией

Фото: instagram.com/kristi_timanovskaya

Муж белорусской спортсменки Кристины Тимановской, ситуация которой на Олимпиаде в Токио вызвала серьезный международный резонанс, заявил, что они с женой никогда не поддерживали оппозицию в своей стране. Об этом Арсений Зданевич заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

По его словам, они с супругой обычные спортсмены, которые занимаются спортом и не интересуются оппозиционным движением.

Сейчас он находится на территории Украины, однако планирует приехать в Польшу. Мужчина добавил, что пока у него нет дальнейших планов, но он уверен, что будет со своей женой, где бы та ни оказалась.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Тимановскую попытались насильно вывезти из Токио в Минск. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии объяснили решение эмоционально-психологическим состоянием девушки.

Сама спортсменка завила, что ее без спроса включили в состав эстафеты 4x400 метров, несмотря на то что она специализируется в беге на коротких дистанциях.

По данным МОК, Кристина Тимановская провела ночь в отделе полиции аэропорта, а сейчас находится под защитой местных властей.

