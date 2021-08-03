Легкоатлетка Тимановская назвала причину своих поступков

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Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская объяснила конфликт с руководством делегации своей страны на Олимпиаде в Токио эмоциональным напряжением, вызванным участием в соревнованиях. Об этом она заявила в интервью белорусскому государственному телевидению.

"Первая Олимпиада, я готовилась к конкретным дистанциям, и, когда узнала, что по каким-то там стечениям обстоятельств я могу принять участие в эстафете 4×400, я, наверное, была немного шокирована, перенервничала, и у меня взяли верх мои эмоции", – сказала спортсменка.

По словам девушки, ее, вероятно, переполнили эмоции, когда она узнала о предстоящем ей третьем виде забега, тогда как она еще переживала после первого, но уже должна была бежать следующий.

Ранее Белорусский фонд спортивной солидарности сообщил, что Тимановскую попытались насильно вывезти из Токио в Минск. В Национальном олимпийском комитете Белоруссии объяснили решение эмоционально-психологическим состоянием девушки.

Сама спортсменка завила, что ее без спроса включили в состав эстафеты 4x400 метров, несмотря на то что она специализируется в беге на коротких дистанциях.

По данным МОК, Кристина Тимановская провела ночь в отделе полиции аэропорта, а сейчас находится под защитой местных властей.

