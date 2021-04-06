Задержанного в Дубае россиянина депортируют из ОАЭ

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Россиянина, которого проверяли на причастность к съемке видеоролика с обнажёнными девушками в Дубае, депортируют из страны. Об этом сообщил медиацентр правительства Дубая в Twitter.

"Генеральная прокуратура Дубая завершила расследование публикации видеоролика, которая противоречила закону ОАЭ. Участники будут депортированы из ОАЭ", – говорится в сообщении.

Уточняется, что было задержано двое мужчин, один из которых оказался россиянином, и 11 девушек, предположительно, из Украины.

Ранее сообщалось, что в Дубае задержали около 40 участниц обнаженной фотосессии на балконе гостиницы Dubai Marina. По информации СМИ, снимал это действо на камеру россиянин Алексей.

Видео со съемок попало в Сеть, после чего местные жители выразили массовое возмущение поведением туристок. Сотрудники правопорядка Дубая выехали на задержание, после чего выступили с заявлением, что "подобное неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики эмиратского общества".