В Дубае толпа обнаженных моделей устроила фотосессию на балконе

Фото: телеграм-канал Hue

Более 10 девушек арестовали в Дубае, после того как они устроили танцы в обнаженном виде на балконе гостиницы Dubai Marina, сообщает "Газета.ру".

"Такое неприемлемое поведение не отражает ценности и этику арабской страны", – заявили в полиции эмирата.

Ранее местные жители в соцсетях выразили массовое возмущение поведением туристок. Законодательство ОАЭ опирается на нормы шариата, и соблюдать его требуется как мусульманам, так и немусульманам.

Согласно местным законам, за такую фотосессию девушкам грозит тюремное заключение на срок до шести месяцев и выплата штрафа порядка 105 тысяч рублей.

Ранее на Мальдивах полицейские надели наручники на отдыхающую из Великобритании, которая ходила в бикини вне туристических мест. Ее обвинили в "непристойном обнажении".