В Дубае восемь россиянок задержали за съемку в обнаженном виде

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В Дубае, по предварительным данным, арестовали восемь женщин из России, которые устроили съемки в обнаженном виде. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на генконсульство РФ.

"Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная – за участие в развратных действиях", – рассказали в консульстве.

Участницам откровенной съемки грозит до шести месяцев тюрьмы, а ее организатору – до полутора лет. Кроме того, по решению суда им может грозить штраф в размере пяти тысяч дирхемов (более 100 тысяч рублей) девушкам и 50 тысяч дирхемов (более миллиона рублей) организатору.

Однако в генконсульстве отметили, что нарушителей могут помиловать с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.

Ранее более 10 девушек арестовали после того, как они устроили танцы в обнаженном виде на балконе гостиницы Dubai Marina. Местные жители в соцсетях выразили массовое возмущение поведением туристок. Законодательство ОАЭ опирается на нормы шариата, и соблюдать его требуется как мусульманам, так и немусульманам.

