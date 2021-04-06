Среди задержанных за обнаженную съемку в Дубае оказались 11 украинок

Фото: телеграм-канал Baza

Среди девушек, которые были задержаны в Дубае за обнаженную съемку, оказалось 11 гражданок Украины. Об этом рассказали в агентстве УНН со ссылкой на украинский МИД.

"Для выяснения всех обстоятельств этого дела и обеспечения соблюдения прав украинок консульство в Дубае взаимодействует с местными правоохранителями", – говорится в сообщении.

Уточняется, что консул планирует посетить задержанных во вторник.

Ранее сообщалось, что в Дубае задержали около 40 участниц обнаженной фотосессии на балконе гостиницы Dubai Marina. По информации СМИ, снимал это действо на камеру россиянин Алексей.

Видео со съемок попало в Сеть, после чего местные жители выразили массовое возмущение поведением туристок. Сотрудники правопорядка Дубая выехали на задержание, после чего выступили с заявлением, что "подобное неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики эмиратского общества".