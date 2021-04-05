Среди арестованных в Дубае девушек нет гражданок России – консульство

Фото: телеграм-канал Baza

Среди арестованных за непристойное поведение в Дубае нет гражданок России. Об этом ТАСС сообщили в генеральном консульстве России в Дубае.

Дипломаты уточнили, что среди задержанных есть один россиянин. Он присутствовал при съемках.

Ранее сообщалось, что в Дубае задержали около 40 участниц обнаженной фотосессии на балконе гостиницы Dubai Marina. По информации СМИ, снимал это действо на камеру россиянин Алексей.

Видео со съемок попало в Сеть, после чего местные жители выразили массовое возмущение поведением туристок. Сотрудники правопорядка Дубая выехали на задержание, после чего выступили с заявлением, что "подобное неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики эмиратского общества".

За фотосъемку в обнаженном виде участницам фотосессии может грозить до 6 месяцев тюрьмы, а организатору мероприятия – до полутора лет заключения.