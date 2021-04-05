Эксперт рассказал, что грозит 40 девушкам за обнаженную фотосессию на балконе в Дубае

В Дубае около 40 девушек задержаны за фотосъемку на балконе в обнаженном виде. По предварительным данным, восемь из них – россиянки. Они уже обратились за помощью в генконсульство РФ. Рассказываем, что грозит девушкам за пикантную съемку и по какой причине их могут помиловать.

Без одежды в центре Дубая

Фото: телеграм-канал Baza

В телеграм-каналах стремительно набирает обороты видео, на котором девушки в обнаженном виде позируют перед камерой, стоя на балконе небоскреба. Действие происходит в курортном районе Дубай Марина. Без капли стеснения девушки демонстрируют свои тела без одежды и улыбаются фотографу. По информации СМИ, снимал это действо на камеру россиянин Алексей.

Пикантную фотосессию заметили находящиеся в соседнем здании люди. Они сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. За девушками сразу приехала полиция. Сотрудники правопорядка Дубая заявили, что "подобное неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики эмиратского общества".

Сообщалось, что предварительно за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых 8 россиянок. Нарушители закона попросили помощи у генконсульства РФ, но пока неизвестно, чем закончится эта история для организаторов и участников съемки.





генконсульство РФ в Дубае (ОАЭ) Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная – за участие в развратных действиях.

За фотосъемку в обнаженном виде задержанным девушкам может грозить до 6 месяцев тюрьмы, а организатору мероприятия – до полутора лет заключения.





генконсульство РФ в Дубае (ОАЭ) Участницам фотосессии грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхемов ОАЭ (около 1 390 долларов. – Прим. ред.) на каждую. Зачинщику мероприятия может грозить до полутора лет тюрьмы и штраф в размере 50 тысяч дирхемов (около 14 тысяч долларов. – Прим. ред.).

При этом представитель генконсульства не исключил, что участниц горячей фотосессии могут помиловать власти Эмиратов в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.

Позднее в генконсульстве РФ в Дубае сообщили, что гражданок России среди арестованных за непристойную фотосъемку нет. Там уточнили, что среди задержанных есть один россиянин, который присутствовал при съемках.

"Нарушение норм публичной нравственности"

Фото: телеграм-канал Baza

Профессор высшей школы экономики, специалист по исламскому праву Леонид Сюкияйнен рассказал Москве 24, что в Арабских Эмиратах за последние месяцы принято немало правовых актов, которые очень либерализуют правовую систему в стране. Но даже с более толерантными нормами в Дубае фотосессия в стиле ню на открытом пространстве является довольно вызывающей и затрагивает представления о публичной нравственности.





Леонид Сюкияйнен профессор высшей школы экономики Это нарушение и посягательство на принятые исламские стандарты поведения, что обнажаться в публичном пространстве совершенно неприемлемо. Даже если речь идет о туристических объектах, где существуют более либеральные нравы.

При этом Сюкияйнен подчеркнул, что такая ситуация не вписывается не только в стандарты и представления исламских стран, но и многих других. "Публичное мероприятие вряд ли бы встретило одобрение, по крайней мере, на уровне официального правопорядка", – отметил профессор.





Леонид Сюкияйнен профессор высшей школы экономики Я с трудом могу себе представить, чтобы это могло произойти, например, в нашей стране, во многих европейских странах, чтоб это не вызвало правовой реакции. Это нарушение норм публичной нравственности однозначно.

По мнению профессора, если бы пикантная фотосессия проходила в закрытом пространстве или во внутреннем дворике, скрытом от посторонних глаз, то это бы не вызвало вопросов. В случае открытого вызова привлечение к ответственности довольно часто применяется в арабских странах, рассказал Сюкияйнен.

Также профессор подтвердил, что месяц Рамадан нередко является поводом смягчить многие наказания, включая амнистию и помилование, за исключением самых тяжких преступлений. Однако в случае с обнаженными девушками ситуация является серьезным вызовом общественному мнению. И если задержанные будут полностью освобождены от наказания, это может вызвать у многих в стране возражения, заключил Сюкияйнен.

Какое наказание за обнажение в России?

Фото: телеграм-канал Hue

В России за подобный инцидент будет грозить менее строгое наказание, сообщил в диалоге с Москвой 24 член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров. "Само по себе появление обнаженных в публичном пространстве в общественных местах у нас никакой санкцией не карается", – рассказал Мещеров.

При этом эксперт отметил, что такое поведение может подпасть под статью 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Это происходит в случае, если обнажение сопровождается нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам и уничтожением или повреждением чужого имущества.





Ринат Мещеров член Московской коллегии адвокатов В этом случае нарушителю грозит административный штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.

При этом Мещеров добавил, что запрет необязательно должен содержаться в нормативно-правовых документах. Есть нормы морали и этики, подчеркнул эксперт.