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Общество

15:41 (обновлено 05.04.2021 17:18)

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Эксперт рассказал, что грозит 40 девушкам за обнаженную фотосессию на балконе в Дубае

Без капли стеснения. Подробности интимной фотосессии 40 девушек на балконе в Дубае
общество за рубежом

В Дубае около 40 девушек задержаны за фотосъемку на балконе в обнаженном виде. По предварительным данным, восемь из них – россиянки. Они уже обратились за помощью в генконсульство РФ. Рассказываем, что грозит девушкам за пикантную съемку и по какой причине их могут помиловать.

Без одежды в центре Дубая

Фото: телеграм-канал Baza

В телеграм-каналах стремительно набирает обороты видео, на котором девушки в обнаженном виде позируют перед камерой, стоя на балконе небоскреба. Действие происходит в курортном районе Дубай Марина. Без капли стеснения девушки демонстрируют свои тела без одежды и улыбаются фотографу. По информации СМИ, снимал это действо на камеру россиянин Алексей.

Пикантную фотосессию заметили находящиеся в соседнем здании люди. Они сняли происходящее на видео и выложили в соцсети. За девушками сразу приехала полиция. Сотрудники правопорядка Дубая заявили, что "подобное неприемлемое поведение не отражает ценностей и этики эмиратского общества".

Сообщалось, что предварительно за съемку в обнаженном виде задержаны 40 человек, среди которых 8 россиянок. Нарушители закона попросили помощи у генконсульства РФ, но пока неизвестно, чем закончится эта история для организаторов и участников съемки.

Они обратились за помощью в генконсульство, но сделать тут что-либо сложно, статья довольно серьезная – за участие в развратных действиях.
генконсульство РФ в Дубае (ОАЭ)

За фотосъемку в обнаженном виде задержанным девушкам может грозить до 6 месяцев тюрьмы, а организатору мероприятия – до полутора лет заключения.

Участницам фотосессии грозит до шести месяцев тюремного заключения и штраф в размере пяти тысяч дирхемов ОАЭ (около 1 390 долларов. – Прим. ред.) на каждую. Зачинщику мероприятия может грозить до полутора лет тюрьмы и штраф в размере 50 тысяч дирхемов (около 14 тысяч долларов. – Прим. ред.).
генконсульство РФ в Дубае (ОАЭ)

При этом представитель генконсульства не исключил, что участниц горячей фотосессии могут помиловать власти Эмиратов в связи с наступлением священного для мусульман месяца Рамадан.

Позднее в генконсульстве РФ в Дубае сообщили, что гражданок России среди арестованных за непристойную фотосъемку нет. Там уточнили, что среди задержанных есть один россиянин, который присутствовал при съемках.

"Нарушение норм публичной нравственности"

Фото: телеграм-канал Baza

Профессор высшей школы экономики, специалист по исламскому праву Леонид Сюкияйнен рассказал Москве 24, что в Арабских Эмиратах за последние месяцы принято немало правовых актов, которые очень либерализуют правовую систему в стране. Но даже с более толерантными нормами в Дубае фотосессия в стиле ню на открытом пространстве является довольно вызывающей и затрагивает представления о публичной нравственности.

Это нарушение и посягательство на принятые исламские стандарты поведения, что обнажаться в публичном пространстве совершенно неприемлемо. Даже если речь идет о туристических объектах, где существуют более либеральные нравы.
Леонид Сюкияйнен
профессор высшей школы экономики

При этом Сюкияйнен подчеркнул, что такая ситуация не вписывается не только в стандарты и представления исламских стран, но и многих других. "Публичное мероприятие вряд ли бы встретило одобрение, по крайней мере, на уровне официального правопорядка", – отметил профессор.

Я с трудом могу себе представить, чтобы это могло произойти, например, в нашей стране, во многих европейских странах, чтоб это не вызвало правовой реакции. Это нарушение норм публичной нравственности однозначно.
Леонид Сюкияйнен
профессор высшей школы экономики

По мнению профессора, если бы пикантная фотосессия проходила в закрытом пространстве или во внутреннем дворике, скрытом от посторонних глаз, то это бы не вызвало вопросов. В случае открытого вызова привлечение к ответственности довольно часто применяется в арабских странах, рассказал Сюкияйнен.

Также профессор подтвердил, что месяц Рамадан нередко является поводом смягчить многие наказания, включая амнистию и помилование, за исключением самых тяжких преступлений. Однако в случае с обнаженными девушками ситуация является серьезным вызовом общественному мнению. И если задержанные будут полностью освобождены от наказания, это может вызвать у многих в стране возражения, заключил Сюкияйнен.

Какое наказание за обнажение в России?

Фото: телеграм-канал Hue

В России за подобный инцидент будет грозить менее строгое наказание, сообщил в диалоге с Москвой 24 член Московской коллегии адвокатов Ринат Мещеров. "Само по себе появление обнаженных в публичном пространстве в общественных местах у нас никакой санкцией не карается", – рассказал Мещеров.

При этом эксперт отметил, что такое поведение может подпасть под статью 20.1 КоАП РФ о мелком хулиганстве. Это происходит в случае, если обнажение сопровождается нецензурной бранью в общественных местах, оскорбительным приставанием к гражданам и уничтожением или повреждением чужого имущества.

В этом случае нарушителю грозит административный штраф от 500 до 1 000 рублей или административный арест на срок до 15 суток.
Ринат Мещеров
член Московской коллегии адвокатов

При этом Мещеров добавил, что запрет необязательно должен содержаться в нормативно-правовых документах. Есть нормы морали и этики, подчеркнул эксперт.

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