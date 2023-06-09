Пассажира из Тегерана остановили в Шереметьево с чайными пакетиками с марихуаной

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Сотрудники таможенного контроля Шереметьево остановили в аэропорту гражданина Ирана, который планировал провезти марихуану в чайных пакетиках. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе ФТС России.

Наркотики в багаже 29-летнего пассажира из Тегерана обнаружила собака. При досмотре личных вещей мужчины инспектор нашел две картонные упаковки с чаем Sharzad tea. Порядка 18 пакетиков и также обнаруженный шейкер были наполнены марихуаной.

По факту произошедшего следователи возбудили в отношении иранца уголовное дело по пункту 2 статьи 229.1 ("Контрабанда наркотиков в значительном размере").

До этого таможенники задержали пассажирку рейса Грозный – Стамбул с тремя золотыми слитками. Металл был завернут в упаковку шоколада "Аленка". Также при ней были найдены бриллианты, которые она смогла спрятать в упаковку от бумажных платочков.

