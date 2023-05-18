В Шереметьево пресекли контрабанду украшений на 5 млн рублей

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Таможенники в аэропорту Шереметьево пресекли контрабанду украшений Вulgari стоимостью 5 миллионов рублей. Об этом Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ сообщила в своем телеграм-канале.

"Ювелирные изделия нашли в ручной клади гражданки Китая, прилетевшей из Шанхая. Ее остановили на "зеленом" коридоре", – сказано в сообщении.

По информации, во время устного опроса женщина достала из сумки кольцо и серьги марки Вulgari в фирменных упаковках. Пассажирка заявила, что это ее личные украшения, но экспертиза показала, что изделия новые. Они выполнены из золота 750 пробы со вставками из изумрудов, сапфиров и бриллиантов.

ФТС отметила, что сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по факту контрабанды.

Ранее сотрудники Дальневосточной оперативной таможни пресекли попытку незаконной отправки в Эстонию медали "Золотая Звезда", которая вручалась героям Советского Союза и считается культурной ценностью. Таможенники обнаружили объявление о продаже медали в одном из интернет-магазинов, после чего решили отследить ее путь. Теперь злоумышленнику грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет и штраф в размере до 1 миллиона рублей.

До этого таможенники в аэропорту Домодедово предотвратили контрабанду более 100 предметов декоративно-прикладного искусства. Их обнаружили в багаже 30-летней россиянки.