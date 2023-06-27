Топ-менеджера итальянской компании задержали в Москве с наркотиками – СМИ

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Топ-менеджера международной энергетической компании ISS International Джованни Ди Массу задержали в Москве с наркотиками, сообщает газета "Известия" со ссылкой на источник.

25 июня сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находился 61-летний итальянец. Во время досмотра у него нашли пакетик с запрещенным веществом, который отправили на экспертизу.

Проверка показала, что в пакетике находился мефедрон. Сейчас Ди Масса находится под подпиской о невыезде.

Ранее в столичном аэропорту Шереметьево таможенники задержали гражданина Ирана, который планировал провезти в РФ марихуану в чайных пакетиках. Наркотики в багаже иранца обнаружила собака. Всего было изъято 18 пакетиков с наркотиками.



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