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Мужчину задержали за массовую кражу велосипедов в Тюмени

Мужчину задержали за массовую кражу велосипедов в Тюмени

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Подозреваемого в серии краж велосипедов задержали в Тюмени. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель.

По версии следствия, он похищал велосипеды как из подъездов, так и оставленные без присмотра на улице. После украденные велосипеды он сдавал в комиссионный магазин.

Как отмечают в полиции, причиненный ущерб превышает 200 тысяч рублей. Подозреваемый уже признал свою вину. Его уже задержали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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