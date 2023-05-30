Мужчину задержали за массовую кражу велосипедов в Тюмени

Подозреваемого в серии краж велосипедов задержали в Тюмени. Им оказался ранее судимый 29-летний местный житель.

По версии следствия, он похищал велосипеды как из подъездов, так и оставленные без присмотра на улице. После украденные велосипеды он сдавал в комиссионный магазин.

Как отмечают в полиции, причиненный ущерб превышает 200 тысяч рублей. Подозреваемый уже признал свою вину. Его уже задержали. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.