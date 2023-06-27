Итальянская полиция ищет туриста, нацарапавшего на стене Колизея свое имя – СМИ

Фото: ТАСС/ZUMA/Cecilia Fabiano

Итальянская полиция ищет туриста, нацарапавшего ключом на стене римского Колизея свое имя и имя своей спутницы, сообщило гостелевидение RAI.

В СМИ уточнили, что действия туриста попали на камеры и кадры были опубликованы в соцсетях другими посетителями археологического памятника I века. Нарушителю грозит штраф в размере 15 тысяч евро и тюремное заключение на срок до пяти лет. Туристам планируется предъявить обвинения в порче культурных ценностей.

"Я надеюсь, что личность того, кто совершил этот акт в амфитеатре Флавиев, будет установлена, и он будет наказан в соответствии с нашими законами", – заявил министр по делам культуры Италии Дженнаро Санджулиано.

Уточняется, что это был не первый подобный случай, так как многие путешественники пытаются оставить "след" на стенах Колизея.

Ранее сообщалось, что на Бали ввели новые строгие запреты для туристов. Губернатор Бали Вайан Костер издал циркулярное письмо о новых порядках для иностранных туристов, находящихся на острове. Документ вступил в силу 31 мая 2023 года.

По словам Костера, иностранные туристы, нарушающие положения и запреты, будут подвергаться "строгим мерам в виде санкций или судебного разбирательства в соответствии с действующими в Индонезии законами и правилами".