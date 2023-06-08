Штраф за появление на улице в купальниках увеличили в 20 раз в Абхазии

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Парламент Абхазии в 20 раз увеличил штрафы за появление за пределами пляжей в купальниках или обнаженном виде, пишет ТАСС.

С 1 августа провинившиеся будут платить 6 тысяч рублей вместо 300.

"Появление на улицах, на стадионах, в скверах, парках, во всех видах общественного транспорта и в других общественных местах, кроме пляжей и мест, отведенных для купания, в купальных костюмах либо в обнаженном виде влечет наложение штрафа в размере 100 минимальных размеров оплаты труда", – говорится в сообщении.

Под обнаженным видом понимается полное отсутствие одежды либо отсутствие ее на торсе. По словам депутата Даута Хутаба, наличие туристов пополняет бюджет Абхазии. Однако, подчеркнул он, это не повод забывать о местном национальном менталитете.

Он указал на тот факт, что некоторые путешественники не считают важным обращать внимание на свой внешний вид и позволяют себе ходить в купальниках не только по пляжу, но и в общественных местах. Мужчины же, подчеркнул он, иногда вообще гуляют просто в шортах. Все это вызывает возмущение как у старшего, так и молодого поколения из местного населения.

Ранее член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова рассказала, можно ли ходить голым на даче. По ее словам, законодательных ограничений по этому поводу не имеется. При этом следует помнить, что такие похождения не должны нарушать права и интересы других, например соседей.