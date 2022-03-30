Психолог объяснила, почему на российских улицах появились голые люди

В марте в соцсетях один за другим мелькали видеоролики с голыми людьми на улицах российских городов. Психологи связывают желание скинуть одежду с весенним обострением. Разбираемся, почему весна заставляет людей раздеваться на глазах у прохожих, как себя вести, если это увидел ребенок, и какое наказание может за это грозить.



Обнаженные прогулки

Недавно в соцсетях разошлось видео с голым мужчиной, бегающим, предположительно, по подмосковным Люберцам. Ролик 20 марта опубликовали местные жители в Telеgram-канале "Люберцы-SOS!". На записях видно, как обнаженный бегает с поднятыми руками по проезжей части и кричит: "Помогите! Умираю!" По словам проезжавшего мимо водителя, у мужчины были безумные глаза, в которых "нет разума".

Судя по кадрам, прохожие, среди которых были и взрослые, и дети, старались не обращать на происходящее внимания. В конечном итоге голого мужчину задержали полицейские.

Похожий инцидент, но уже с обнаженной женщиной произошел, предположительно, в московском районе Новокосино (видеоролик выложили 4 марта в группе соцсети "ВКонтакте" "Новокосино"). На кадрах она шагает в потоке машин по направлению движения и в какой-то момент решает покинуть дорогу, перебегая полосу встречного движения прямо перед автомобилями.

26 февраля в московском ОВД Кузьминки произошел еще один случай. В полиции изданию "Подъем" рассказали, что к ним для написания заявления обратилась 50-летняя жительница столицы.





пресс-служба ГУ МВД по Москве В холле дежурной части женщина начала вести себя неадекватно, в том числе сняла с себя одежду. Прибывшей бригадой скорой помощи гражданка была госпитализирована.

На видео обнаженная женщина на фоне ОВД Кузьминки гонится за сотрудником полиции, громко выражая недовольство (полицейский сумел укрыться от нее в здании ОВД).

Голые и больные?

Психолог Наталья Наумова в беседе с Москвой 24 рассказала, что люди раздеваются на улице до гола, как правило, при шизофрении и в остром состоянии психоза. По ее словам, таким гражданам требуется наблюдение у психиатра.



Наталья Наумова психолог Зачастую в их действиях нет осознанности, они сами не понимают, почему разделись. Импульсивно скинули одежду и побежали, не отдавая себе отчет. Также при шизофрении часто действиями человека управляют голоса.

"Бывает, люди обнажаются для того, чтобы привлечь к себе внимание, чтобы получить ответную реакцию от других и почувствовать себя включенным", – сказала специалист.

По ее словам, такое поведение активизируется весной и осенью в связи с перепадами давления. "Температурный режим меняется, а вместе с ним и атмосферное давление. Подстройка к новым условиям среды для человека с психическими заболеваниями происходит болезненно, что проявляется в острых стадиях и формах", – добавила Наумова.

Она отметила, что в межсезонье психиатры зачастую повышают дозу препаратов пациентам, чтобы купировать острые стадии. При этом летом случаи появления голых людей на улице тоже возможны, однако этому обычно сопутствуют дополнительные факторы, например повышенный стресс, сказала психолог. Она обратила внимание, что на здорового человека погода не может оказать столь сильного влияния, чтобы заставить его раздеться.

Детский вопрос

Наталья Наумова рассказала, что последствия для психики ребенка, ставшего свидетелем голого человека на улице, во многом зависят от реакции родителей на происходящее.



Наталья Наумова психолог Если дошкольник увидит бегающего голого человека, он сразу обратит внимание на своих родителей. Как они на это реагируют, является ли это для них шоком? Родителям очень важно сохранить спокойствие и объяснить ребенку, что бывают люди, у которых слабое здоровье, они не справляются cо своим поведением. Если родители спокойно отреагируют, то у ребенка никакой травматизации не будет.

При этом дети постарше могут быть шокированы за счет страха, что голый человек может нанести им вред. По словам Наумовой, если младший школьник увидел эксгибициониста и рассказал об этом родителям, важно спокойно и доверительно объяснить ему, что такое бывает, и дать совет, как в таких ситуациях следует действовать.

"Не надо подходить к человеку в острой стадии. Если он бежит по улице, лучше зайти в магазин и рядом с кассиром или охранником переждать, пока этот человек отойдет. Не вступать c ним в контакт, не общаться", – сказала эксперт.

Она добавила, что, как правило, такие события не травмируют ребенка и родители в состоянии самостоятельно поговорить с ним. Однако, если он не справляется с пережитым стрессом, следует обратиться за психологической помощью.

Хулиганство или растление

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Юрист Мария Ярмуш рассказала Москве 24, что за появление голым в общественном месте человеку грозит административная ответственность по статье "Мелкое хулиганство" или уголовная по статье "Хулиганство" в зависимости от масштаба, целей и мотивов поступка.



Мария Ярмуш юрист Если в публичном месте на пляже кто-то разденется до гола и будет загорать, это могут расценить как мелкое хулиганство и оштрафовать на тысячу рублей, а в случае оскорблений отдыхающих – и арестовать до 15 суток.

По ее словам, под мелкое хулиганство также подпадают граждане, занимающиеся сексом в публичных местах, таких как парки. Если же раздевшийся на улице человек начинает оскорблять прохожих по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы, штраф возрастет уже до 500 тысяч рублей, а максимальное наказание – до пяти лет лишения свободы, сказала Ярмуш.

Наказание серьезно ужесточается при появлении обнаженным вблизи детских учреждений, например детских садов или детских пляжей, отметила юрист. В таком случае речь может идти о растлении малолетнего, за что предусмотрена уголовная ответственность по статье "Развратные действия".

"Однако появившегося голым в общественном месте освободят и от уголовной, и от административной ответственности, если судебно-психиатрическая комиссия признает его невменяемым", – уточнила Москве 24 юрист Елена Пономарева.

Если же будет признано, что действия таких людей влекут за собой угрозу для окружающих и для них самих, их могут подвергнуть принудительному лечению в соответствии с законом о психиатрической помощи.