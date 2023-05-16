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Прибывающим на Бали иностранцам будет выдана брошюра о правилах поведения под названием "Что можно и чего нельзя делать". Об этом заявил глава балийского отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиат Напитупулу.

"Когда мы завершим создание этих брошюр, мы передадим их сотрудникам иммиграционной службы. Все будет происходить следующим образом: иностранец приземлится в международном аэропорту Денпасара, сотрудник иммиграционной службы поприветствует его на Бали и вложит брошюру в паспорт иностранца", – передает РИА Новости его слова.

Он считает, что такой метод распространения информации способствует исключению вербального общения с иностранцами. Власти Бали, а также министерство туризма Индонезии ранее уже обсуждали содержание брошюры, однако ее создание еще находится в процессе доработки.

Напитупулу подчеркнул, что заинтересованные стороны уже провели дебаты о содержании правил поведения в провинции Бали.

Ранее губернатор Бали Ваян Костер заявил о готовности внедрения системы квот для туристов. По его словам, на острове больше не будет приветствоваться массовый туризм.

Костер рассказал, что одна из квот введет обязательную регистрацию за год до запланированной поездки. В таком случае туристам придется ждать своей очереди на въезд в страну.

В свою очередь, российские туроператоры сомневаются во введении квот для путешественников на Бали, однако если это произойдет, то пострадают экономики обеих стран. Эксперты считают, что на остров есть устойчивый спрос в России, несмотря на отсутствие прямых рейсов.



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