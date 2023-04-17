Туристов из России предупредили о запрете на работу на Бали

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На острове Бали в Индонезии заметили билборды с надписями на русском языке, предупреждающие приезжих о последствиях работы по туристической визе. Такие рекламные щиты установило отделение министерства юстиции и прав человека, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Мы рады приветствовать всех иностранных гостей на Бали. Как туристы вы должны знать, что вам запрещена какая-либо работа в Индонезии. Любой иностранец, проявивший неуважение и нарушивший действующее законодательство в стране, будет депортирован", – сообщается на баннере.

На билборде указано, что при выявлении нарушений законов последующий въезд на остров также будет запрещен. Аналогичный текст на щитке продублирован и на английском языке.

Ранее офицеры миграционной службы Бали рассказали о слежке за социальными сетями граждан РФ для выявления нарушений правил туристической визы. По словам замглавы ведомства Нгураха Рай Сугито, благодаря этому удалось депортировать двоих россиян. Эти люди занимались обучением соотечественников езде на мотоциклах.



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