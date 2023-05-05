Эксперты заявили, что туристические квоты на Бали негативно отразятся на экономике РФ

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Российские туроператоры сомневаются во введении квот для путешественников на Бали, однако если это произойдет, то пострадают экономики обеих стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей туристической отрасли России.

"Еще несколько месяцев назад индонезийские власти заявляли о намерении активно привлекать российских туристов в страну. Более того, любые ограничения негативно скажутся на экономике обеих сторон", – заявил сотрудник департамента по развитию агентской сети Resort Holiday Николай Белолипецкий.

Он также назвал маловероятным ввод туристических квот на Бали. На остров есть устойчивый спрос в России, несмотря на отсутствие прямых рейсов, добавил эксперт.

Вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин выразил надежду, что индонезийские власти примут взвешенное решение. Избежать нарушения законов со стороны путешественников можно с помощью разработки информационных памяток, отметил специалист.

По мнению других отечественных туроператоров, инициатива с туристическими квотами на Бали не будет воспринята всерьез.

"Во-первых, губернатор острова за последние два месяца делал уже несколько громких заявлений, но пока что ни одно из них не получило реального подкрепления. Во-вторых, нужно разобраться, что в понимании чиновника является "массовым туризмом" и по каким критериям он планирует ограничения," – подчеркнула эксперт ITM group Ирина Юрина.

Между тем в пресс-службе туроператора ПАКС указали, что "точно знают" о потребности Индонезии в туристах. Представители компании уже обратились к послу Индонезии в РФ Морато Товаресу с просьбой поддержать отмену требования о сертификатах о вакцинации от коронавируса для въезжающих.



Ранее сообщалось, что губернатор Бали Ваян Костер заявил о готовности внедрения системы квот для туристов. Он заявил, что на острове "больше не будут приветствовать массовый туризм". Как рассказал Костер, одна из квот введет обязательную регистрацию за год до запланированной поездки, а туристам придется ждать своей очереди на въезд в страну.

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