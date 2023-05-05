Губернатор Бали заявил о готовности внедрения системы квот для туристов

Фото: EPA/Made Nagi

На острове Бали могут ввести квоты для иностранных туристов. О готовности внедрения новой системы заявил губернатор острова Ваян Костер. Об этом сообщает портал Detik.

"Мы больше не будем приветствовать массовый туризм. Мы ограничим количество туристов, внедрив систему квот", – сказал Костер.

Он объяснил, что одна из квот введет обязательную регистрацию за год до запланированной поездки, после чего туристы будут ожидать своей очереди на въезд.

"Те, кто хочет приехать в следующем году, должны будут регистрироваться прямо сейчас. Это система, которую мы хотим применить", – добавил губернатор.

Новые меры позволят снизить риск нарушения законодательства туристами. Костер подчеркнул, что если власти острова продолжат бездействовать, то индонезийский остров ожидает поток иностранцев, которые предпочтут ездить только на мотоциклах, что приведет к массовому нарушению законов.

"И в конце концов от отчаяния начнут грабить банкоматы", – предположил он.

Губернатор отметил, что размер квот требует отдельного обсуждения, а сама тема иностранного туризма будет обсуждаться на семинаре с представителями правительства и профильных министерств.

Одной из главных причин внедрения новой системы стало поведение туристов из других стран. Чаще всего жители острова жаловались на россиян, резюмировал Костер.

Ранее офицеры из миграционной службы Бали сообщали, что следят за социальными сетями туристов из РФ для выявления нарушений правил туристической визы.

Как отмечал замглавы ведомства Нгурах Рай Сугито, благодаря этому удалось депортировать двух человек, так как они занимались обучением соотечественников езде на мотоциклах.

До этого на Бали запретили брать в аренду мотоциклы после нескольких резонансных ДТП. По словам Костера, ограничения были введены из-за ненадлежащего поведения туристов.



Троих россиян задержали на острове Бали после посещения храма