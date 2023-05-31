Власти Бали ввели новые строгие запреты для туристов

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На Бали ввели новые строгие запреты для туристов. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

Отмечается, что в среду, 31 мая, губернатор Бали Вайан Костер издал циркулярное письмо о новых порядках для иностранных туристов, находящихся на острове. Документ вступает в силу 31 мая 2023 года.

"Иностранным туристам запрещается: вход в огороженную зону священных мест, таких как храмы, за исключением молитвы в традиционной балийской одежде; лазанье по священным деревьям; поведение, оскверняющее священные места и храмы, такое как фотографирование в нескромной одежде/без одежды", – отмечается в сообщении.

Согласно новым правилам, туристы должны выбрасывать мусор, разделяя его. Кроме того, запрещается загрязнять озера, родники, реки, море и общественные места. Помимо этого, теперь на острове под запретом использование одноразовых пластиковых пакетов и соломинок.

Отдельным пунктом запрещается грубое и невежливое поведение, создание шума и агрессивные действия в адрес чиновников, представителей местных сообществ и гидов. Также выделяются нарушения, совершенные напрямую или косвенно через соцсети.

Под запрет попала возможность работать и осуществлять предпринимательскую деятельность без официальных документов, которые могут быть выданы компетентным органом. Кроме того, запрещается торговать артефактами, священными предметами и наркотиками.

Новое постановление дополнительно включает 12 пунктов рекомендаций, которые разъясняют, каким должно быть поведение туриста на Бали. В документе указано, что туристы должны посещать достопримечательности в сопровождении гида, который имеет лицензию и разрешение. Обменивать денежные средства разрешено в уполномоченных операторах по обмену денег (KUPVA), а водить машину – в соответствии с законами и правилами, действующими в Индонезии.

По словам Костера, иностранные туристы, нарушающие положения и запреты, будут подвергаться "строгим мерам в виде санкций или судебного разбирательства в соответствии с действующими в Индонезии законами и правилами".

Ранее глава балийского отделения министерства юстиции и прав человека Индонезии Ангиат Напитупулу заявил, что прибывающим на Бали иностранцам будет выдана брошюра о правилах поведения под названием "Что можно и чего нельзя делать". Такой метод распространения информации способствует исключению вербального общения с иностранцами.

