США объявили о выделении Украине военной помощи на 500 млн долларов

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США выделили Украине очередной пакет военной помощи на сумму около 500 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление Пентагона.

Отмечается, данный транш призван поддержать контрнаступление ВСУ и укрепить противовоздушную оборону Украины. По нему ВСУ получат в том числе снаряды для комплексов ПВО Patriot, переносных ЗРК Stinger, РСЗО HIMARS и переносных противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Кроме того, Штаты планируют поставить украинской армии 30 боевых машин пехоты Bradley, 25 бронетранспортеров Stryker, а также другую бронетехнику и оружие.

Ранее, 13 июня, госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что Вашингтон выделил Киеву военную помощь в виде боевой техники и оружия на сумму 325 миллионов долларов. По нему ВСУ получили в том числе боеприпасы для РСЗО HIMARS.



США предоставили Украине пакет военной помощи на более чем 2 млрд долларов